Saipem, Cao: “Ben posizionati per cogliere ripresa oltre 2021” (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Saipem resta focalizzata sulla transizione energetica e sul raggiungimento del target zero-emissioni, anche se lo scenario attuale è ancora caratterizzato da una “incertezza elevata” che non consente di fornire una guidance precisa. “Non c’è transizione energetica senza gas e noi siamo ben posizionati”, ha affermato l’Amministratore delegato Stefano Cao, aprendo la conference call con gli analisti e confermando la focalizzazione del gruppo sulla transizione energetica e sull’innovazione tecnologica. “Siamo un business integrator e solution provider nell’energia e nelle infrastrutture, la diversificazione è cruciale”, ha spiegato il numero uno del Gruppo, ricordando che l’azienda è partner dell’Agenda 2030 verso la decarbonizzazione e resta concentrata su innovazione e digitalizzazione. “Il 2021 non vedrà ancora un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –resta focalizzata sulla transizione energetica e sul raggiungimento del target zero-emissioni, anche se lo scenario attuale è ancora caratterizzato da una “incertezza elevata” che non consente di fornire una guidance precisa. “Non c’è transizione energetica senza gas e noi siamo ben”, ha affermato l’Amministratore delegato Stefano Cao, aprendo la conference call con gli analisti e confermando la focalizzazione del gruppo sulla transizione energetica e sull’innovazione tecnologica. “Siamo un business integrator e solution provider nell’energia e nelle infrastrutture, la diversificazione è cruciale”, ha spiegato il numero uno del Gruppo, ricordando che l’azienda è partner dell’Agenda 2030 verso la decarbonizzazione e resta concentrata su innovazione e digitalizzazione. “Ilnon vedrà ancora un ...

