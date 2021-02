OUTRIDERS disponibile la DEMO da oggi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) SQUARE ENIX® è lieta di annunciare che lagiocabile gratuita di™, l’attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, eSquare Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS® e JUST CAUSE®, è ora. È possibile giocare all’intero primo capitolo della campagna di, ovvero fino a tre ore di gameplay per ogni playthrough. Lapermette di usare vari personaggi e di provare tutte le quattro le classi disponibili nel gioco: Distruttore, Piromante, Tecnomante e Mistificatore. Inoltre, i progressi nella campagna verranno trasferiti nel gioco completo per chi acquisteràper la stessa piattaforma. Nellaè anchela modalità ...

xbox_series : la demo di outriders dovrebbe essere disponibile dalle 18 - Nicco2D : Stasera velocità di download permettendo sarò su Outriders disponibile alla co op - videogiocaregr1 : Outriders: Demo Disponibile da oggi! - italiatopgames : Outriders: Demo Disponibile da oggi! - infoitscienza : La demo di Outriders è disponibile per tutti da domani! Ecco perché vale la pena provarla (video) -

Ultime Notizie dalla rete : OUTRIDERS disponibile

Testi correlati 0da oggi la demo gratuita NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 25 Febbraio 2021 alle 11:36 I giocatori possono scaricarla a partire dalle 18. 0: atteso ...è un gioco che premia i giocatori che giocano sull'offensiva, che si proiettano in avanti ...dalle ore 17:00 di domani 25 febbraio su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox ...SQUARE ENIX® è lieta di annunciare che la demo giocabile gratuita di OUTRIDERS™, l'attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of ...SQUARE ENIX® è lieta di presentare un’anteprima della demo giocabile gratuita di OUTRIDERS™, l’attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e ...