Milan, Ibrahimovic contro la Stella Rossa parte in panchina

Milan-Stella Rossa: i rossoneri devono ripartire. Stefano Pioli prepara due squadre, pensando anche alla sfida di campionato contro la Roma Secondo Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli questa sera contro la Stella Rossa nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League dovrebbe schierare Rafael Leao al centro dell'attacco.

Turno di riposo, almeno inizialmente, per Zlatan Ibrahimovic che invece partirà regolarmente dal primo minuto contro la Roma in campionato domenica sera.

Europa League: Milan - Stella Rossa. Pioli: "Vogliamo reagire" Milano, 24 febbraio 2021 " La voglia di riscatto è più forte che mai in casa del Milan che domani sera alle 21 ospita a San Siro la Stella Rossa nel match di ritorno dei sedicesimi ...Zlatan Ibrahimovic ...

Ibrahimovic anche stilista: lancia la sua linea con Dsquared Zlatan Ibrahimovic sempre più icona. Non solo il Festival di Sanremo, ma lo svedese ha presentato oggi anche la sua linea d'abbigliamento in collaborazione con Dsquared. Tutto ruota attorno alla parol ...

