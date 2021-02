Irama, “La genesi del tuo colore” è una canzone-inno alla vita (Di giovedì 25 febbraio 2021) Re incontrastato dei tormentoni estivi, Irama torna sul palco dell’Ariston con un brano che segna uno scarto profondo dalle hit latine che lo hanno reso un vero fenomeno delle radio, come Mediterranea. Irama guarda le foto Ex vincitore di Amici, il 25enne ha ormai raggiunto un equilibrio perfetto fra scatenato pop latino e ballad introspettive. Un mix irresistibile come il suo look da macho leggiadro grazie a monili e gioielli che ne aggraziano l’aspetto. Irama Nato a Carrara nel 1995, Filippo Maria Fanti cresce a Monza ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Re incontrastato dei tormentoni estivi,torna sul palco dell’Ariston con un brano che segna uno scarto profondo dalle hit latine che lo hanno reso un vero fenomeno delle radio, come Mediterranea.guarda le foto Ex vincitore di Amici, il 25enne ha ormai raggiunto un equilibrio perfetto fra scatenato pop latino e bd introspettive. Un mix irresistibile come il suo look da macho leggiadro grazie a monili e gioielli che ne aggraziano l’aspetto.Nato a Carrara nel 1995, Filippo Maria Fanti cresce a Monza ...

WARNERMUSICIT : ‘La Genesi del tuo Colore’, il nuovo singolo di @IRAMAPLUME, è ora disponibile in pre-save e pre-add! ?? Pochi gior… - morena_faenza : Via @eurofestivalit #Sanremo2021: Le mille sfumature di #Irama con “La genesi del tuo colore” - zazoomblog : Sanremo 2021 chi è Irama: in gara con la canzone “La genesi del tuo colore” - #Sanremo #Irama: #canzone #genesi - Kolored91 : RT @WARNERMUSICIT: ‘La Genesi del tuo Colore’, il nuovo singolo di @IRAMAPLUME, è ora disponibile in pre-save e pre-add! ?? Pochi giorni e… - zazoomblog : Sanremo 2021 chi è Irama: in gara con la canzone “La genesi del tuo colore” - #Sanremo #Irama: #canzone #genesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama genesi Irama - La genesi del tuo colore Tra gli interpreti della nuova generazione Irama è tra quelli che più sembra in grado di intercettare e rendere proprie suggestioni provenienti da generi diversi, mescolando pop e rap nella giusta qualità. A Sanremo la presenza dell'orchestra ...

Sanremo 2021, il brano di Irama: il testo di 'La genesi del tuo colore' Irama prenderà parte al Festival di Sanremo con la canzone 'La genesi del tuo colore'. Andiamo a leggere il testo di questo brano Irama è sicuramente uno dei cantanti più attesi a questo Festival di ...

“La genesi del tuo colore” di Irama, il testo della canzone di Sanremo 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Irama a Sanremo 2021 con 'La genesi del tuo colore': chi è, canzone e cosa c'è da sapere Irama è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'La genesi del tuo colore'. Per il cantautore è la terza volta all'Ariston. 'La genesi del tuo colore' è una canzone d'amore ma anche "un inno all ...

La trasformazione di Bugo Bugo è diventato famoso dopo essere stato squalificato dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Morgan è diventato protagonista di una che si è consumata sul palcoscenico dell'Aristo ...

Tra gli interpreti della nuova generazioneè tra quelli che più sembra in grado di intercettare e rendere proprie suggestioni provenienti da generi diversi, mescolando pop e rap nella giusta qualità. A Sanremo la presenza dell'orchestra ...prenderà parte al Festival di Sanremo con la canzone 'Ladel tuo colore'. Andiamo a leggere il testo di questo branoè sicuramente uno dei cantanti più attesi a questo Festival di ...Irama è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'La genesi del tuo colore'. Per il cantautore è la terza volta all'Ariston. 'La genesi del tuo colore' è una canzone d'amore ma anche "un inno all ...Bugo è diventato famoso dopo essere stato squalificato dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Morgan è diventato protagonista di una che si è consumata sul palcoscenico dell'Aristo ...