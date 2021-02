sportli26181512 : Cigarini: 'Crotone, devi avere più voglia di vincere del Cagliari': Il centrocampista: 'Salvezza? Fortunatamente di… - ItalianSerieA : ?? Lineup Crotone (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, D… - TUTTOJUVE_COM : QUI CROTONE - Contro la Juventus spazio al 3-5-2, Stroppa ritrova Cigarini - SaverioTolomeo : @Don_Villar14 @Andrea_DiCarlo @Gonzalo14villar Su questo nutro dubbi, perché alla Roma hanno giocato: Emerson da Ro… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI CROTONE - Cigarini dovrebbe partire dalla panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Cigarini Crotone

Corriere dello Sport.it

Lo ha dichiarato Lucaai microfoni del sito ufficiale del: "Salvezza? Fortunatamente dipende ancora tutto da noi, questa è la cosa principale che ci deve dare benzina per ...: Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (1 st Marrone); Messias, Molina (27 st ... Festa, Crespi,, Dragus, D'Aprile, Petriccione, Henrique. All. Stroppa. Arbitro : Marini. ...Il centrocampista: "Cosa serve per battere il Cagliari? Più voglia di vincere, più grinta, più carattere, più tutto rispetto a loro" ...CROTONE - "Sono tornato ad allenarmi da poco con la squadra, purtroppo ho avuto questi due infortuni e speravo mi togliessero meno tempo ma purtroppo sono cose che possono succedere. Sono fuori da 3 m ...