Calcio e finanza: l’Udinese sperimenta una nuova tecnologia per riaprire gli stadi (Di giovedì 25 febbraio 2021) l’Udinese con l’Advisor Infront, sperimenterà in occasione della sfida contro la Fiorentina un innovativo dispositivo tecnologico, ideato dal Gruppo Be Shaping The Future, per monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti Covid al fine di favorire la riapertura in sicurezza degli stadi. Lo riporta Calcio e finanza che spiega che i circa 350 addetti ai lavori, abitualmente presenti nel matchday alla Dacia Arena, saranno dotati di un dispositivo che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno dello stadio, nel pieno rispetto della privacy. “L’innovazione tecnologica applicata al Calcio è nel DNA dell’Udinese. Qui da Udine, infatti, sono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021)con l’Advisor Infront, sperimenterà in occasione della sfida contro la Fiorentina un innovativo dispositivo tecnologico, ideato dal Gruppo Be Shaping The Future, per monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti Covid al fine di favorire la riapertura in sicurezza degli. Lo riportache spiega che i circa 350 addetti ai lavori, abitualmente presenti nel matchday alla Dacia Arena, saranno dotati di un dispositivo che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno delloo, nel pieno rispetto della privacy. “L’innovazione tecnologica applicata alè nel DNA del. Qui da Udine, infatti, sono ...

tvdellosport : ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Sol… - TuttoHellasVer1 : Calcio e Finanza: 'Sky in bilico tra rilancio e restare senza Serie A' - napolista : Calcio e Finanza: bilancio #Juve, 113,7 milioni di perdite nel primo semestre La società assicura di non avere pro… - Resenzatrono : @SoloMilan68_MT @_quattrotretre QUESTO DA ESPERTO DI CALCIO OLANDESE ORA FA L ESPERTO DI FINANZA AHAHAHA - Resenzatrono : @_quattrotretre -