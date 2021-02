Andrea Zenga insieme all’ex fidanzata Alessandra Sgolastra? Lui interviene e fa chiarezza – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra nella stessa stanza? Ieri sera è esploso un gossip sull’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip e nuova conoscenza di Rosalinda Cannavò partito da una segnalazione raccolta e prontamente portata alla luce dall’opinionista web Deianira Marzano. Andrea Zenga nella stessa casa dell’ex fidanzata Alessandra Sgolastra? Una serie di Instagram Stories postate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 febbraio 2021)nella stessa stanza? Ieri sera è esploso un gossip sull’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip e nuova conoscenza di Rosalinda Cannavò partito da una segnalazione raccolta e prontamente portata alla luce dall’opinionista web Deianira Marzano.nella stessa casa dell’ex? Una serie di Instagram Stories postate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : 'Il momento più bello del mio #GFVIP'. Per Andrea Zenga e Rosalinda un 'ti aspetto' bello quanto quel famoso bacio. - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANDREA ZENGA. - GrandeFratello : Massimiliano è tra i più critici ex concorrenti nei confronti della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga... è veram… - giorgiadipalo : RT @benzosdimples: Dayane: che fisico Elisabetta Gregoraci, il fisico più bello che ho visto in casa Rosalinda: ma anche il fisico di An… - Novella_2000 : Zenga a casa della sua ex? I fan notano le stesse lenzuola nelle storie dei due, ma lui smentisce (VIDEO) #gfvip -