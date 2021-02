Paura per il Principe Filippo, ricoverato da giorni in un ospedale privato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale ormai una settimana fa: riuscirà a festeggiare i 100 anni? Da mesi ormai il Principe Filippo e la Regina Elisabetta non vivono a Buckingham Palace, troppo affollato e difficile da gestire secondo le norme di sicurezza imposte dalla pandemia di Covid-19. I due anziani consorti sono stati infatti trasferiti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilè statoinormai una settimana fa: riuscirà a festeggiare i 100 anni? Da mesi ormai ile la Regina Elisabetta non vivono a Buckingham Palace, troppo affollato e difficile da gestire secondo le norme di sicurezza imposte dalla pandemia di Covid-19. I due anziani consorti sono stati infatti trasferiti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : È nato un amore da parte mia. Non sbocciato 'per paura di'. 'Perché io la amo'. #GFVIP - MetaErmal : È la mia mano che stringi, niente paura, se non riesco ad alzarti, starò con te per terra. #unmilionedicosedadirti… - EnricoLetta : ?? Oltre l’immaginabile! Solo un quarto degli intervistati ha da noi sentimenti neutri e positivo sulla #politica. P… - 4AL1C3 : RT @idabuona: Domande per il late show: 1. Rosalinda, se avessi saputo prima dei reali sentimenti di Dayane, sarebbe cambiato qualcosa? 2… - Luca67 : @lauraboldrini Basterebbe accordarsi con la Russia per lo sputnik V.....vedi poi come corrono a rifornire per paura di perdere soldi..... -