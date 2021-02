Il senso dei bed and breakfast per l’estate 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È uno scenario con tante ombre quello che si prefigurano i nostri bed and breakfast per l’anno turistico appena cominciato. D’altronde, il Covid è ancora imprevedibile e l’Italia e il mondo viaggianti restano, al momento, stanziali giocoforza. In attesa di tempi migliori, tra la primavera e l’estate. E così da un sondaggio appena sfornato dal portale Bed-and-breakfast.it, a cui hanno partecipato oltre duemila strutture extralberghiere tricolori, emerge che quasi la metà (il 44,7%) è chiusa, ma conta di rialzare le serrande tra marzo e giugno, in particolare ad aprile (33,2%). Anche se la fiducia nel 2021 non è alta. Anzi, solo il 22% pensa che sarà migliore rispetto al funesto 2020; il 29% risponde “come”, il 14,7% “peggio”. Umore nero generalizzato rinfocolato dai numeri correnti: il 45% non ha ottenuto, fin qui, nessuna prenotazione. Il 18,4% ne ha ricevuta qualcuna per febbraio, pochissime per marzo, aprile e maggio. Si naviga a vista. Tuttavia, la speranza ha i colori e i riscontri del principio della stagione più bella. Balzano infatti agli occhi le prenotazioni (per chi ne ha beneficiato) per giugno: sono quasi il doppio di quelle relative ad aprile e maggio, e superiori persino ad agosto. L’anno scorso, prima di luglio, gli affari furono esangui (poi però si verificò un piccolo boom fino a settembre). Probabilmente perché proprio a giugno scade la possibilità di spendere il bonus vacanze, rimasto in tasca a più di un milione e centomila famiglie. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È uno scenario con tante ombre quello che si prefigurano i nostri bed and breakfast per l’anno turistico appena cominciato. D’altronde, il Covid è ancora imprevedibile e l’Italia e il mondo viaggianti restano, al momento, stanziali giocoforza. In attesa di tempi migliori, tra la primavera e l’estate. E così da un sondaggio appena sfornato dal portale Bed-and-breakfast.it, a cui hanno partecipato oltre duemila strutture extralberghiere tricolori, emerge che quasi la metà (il 44,7%) è chiusa, ma conta di rialzare le serrande tra marzo e giugno, in particolare ad aprile (33,2%). Anche se la fiducia nel 2021 non è alta. Anzi, solo il 22% pensa che sarà migliore rispetto al funesto 2020; il 29% risponde “come”, il 14,7% “peggio”. Umore nero generalizzato rinfocolato dai numeri correnti: il 45% non ha ottenuto, fin qui, nessuna prenotazione. Il 18,4% ne ha ricevuta qualcuna per febbraio, pochissime per marzo, aprile e maggio. Si naviga a vista. Tuttavia, la speranza ha i colori e i riscontri del principio della stagione più bella. Balzano infatti agli occhi le prenotazioni (per chi ne ha beneficiato) per giugno: sono quasi il doppio di quelle relative ad aprile e maggio, e superiori persino ad agosto. L’anno scorso, prima di luglio, gli affari furono esangui (poi però si verificò un piccolo boom fino a settembre). Probabilmente perché proprio a giugno scade la possibilità di spendere il bonus vacanze, rimasto in tasca a più di un milione e centomila famiglie.

