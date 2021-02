Napoli, De Laurentiis e Gattuso non si parlano più: la situazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Il rapporto fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso è praticamente inesistente. Difficile però che si arrivi all’esonero Il rapporto fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso è praticamente inesistente. Lo rivela Corriere dello Sport segnalando che fra i due non ci sono più contatti telefonici e dopo un primo riavvicinamento in occasione della semifinale di Coppa Italia, ora è calato il gelo assoluto. Ad ogni modo la sensazione è che Gattuso concluderà la stagione sulla panchina del Napoli. L’unico motivo che può spingere il presidente all’esonero è una pesante sconfitta contro il Granada nei sedicesimi di finale di Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il rapporto fra il presidente delAurelio Dee Gennaroè praticamente inesistente. Difficile però che si arrivi all’esonero Il rapporto fra il presidente delAurelio Dee Gennaroè praticamente inesistente. Lo rivela Corriere dello Sport segnalando che fra i due non ci sono più contatti telefonici e dopo un primo riavvicinamento in occasione della semifinale di Coppa Italia, ora è calato il gelo assoluto. Ad ogni modo la sensazione è checoncluderà la stagione sulla panchina del. L’unico motivo che può spingere il presidente all’esonero è una pesante sconfitta contro il Granada nei sedicesimi di finale di Europa League. Leggi su Calcionews24.com

