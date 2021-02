Dayane Mello e quel video sulla “bisessualità” diventato virale: si apre la caccia alle streghe al GF Vip (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello ieri sera ha fatto un coming out dichiarandosi innamorata di Rosalinda Cannavò e svelando di avere amato una donna in passato. Dopo avere mandato in nomination l’attrice siciliana, sul web è iniziata la caccia alle streghe, tirando in ballo alcuni video del Grande Fratello Vip di alcuni mesi fa. Dayane Mello e quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 febbraio 2021)ieri sera ha fatto un coming out dichiarandosi innamorata di Rosalinda Cannavò e svelando di avere amato una donna in passato. Dopo avere mandato in nomination l’attrice siciliana, sul web è iniziata la, tirando in ballo alcunidel Grande Fratello Vip di alcuni mesi fa.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

