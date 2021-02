“Perdiamo un grande collega”: commozione in diretta per Giancarlo Magalli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Puntata decisamente malinconica per Giancarlo Magalli, che durante la trasmissione di oggi de ‘I Fatti Vostri’ ha voluto omaggiare il musicista Andrea Lo Vecchio, morto a Roma venerdì scorso all’età di 78 anni dopo essere stato colpito dal coronavirus. “Ci dispiace – ha esordito Magalli – perché è un musicista che Perdiamo, ma soprattutto perché era un collega, ha lavorato anche in questa piazza. Ci dispiace non aver fatto in tempo a ricordarlo venerdì”. La notizia era arrivata dopo la fine del suo programma, quindi il presentatore Rai, a causa anche dello stop del weekend, non era riuscito ad omaggiarlo. “Abbiamo aperto non a caso con questa canzone, Luci a San Siro, una canzone bellissima che è stata scritta da un autore bravissimo: Andrea Lo Vecchio. Un grande ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Puntata decisamente malinconica per, che durante la trasmissione di oggi de ‘I Fatti Vostri’ ha voluto omaggiare il musicista Andrea Lo Vecchio, morto a Roma venerdì scorso all’età di 78 anni dopo essere stato colpito dal coronavirus. “Ci dispiace – ha esordito– perché è un musicista che, ma soprattutto perché era un, ha lavorato anche in questa piazza. Ci dispiace non aver fatto in tempo a ricordarlo venerdì”. La notizia era arrivata dopo la fine del suo programma, quindi il presentatore Rai, a causa anche dello stop del weekend, non era riuscito ad omaggiarlo. “Abbiamo aperto non a caso con questa canzone, Luci a San Siro, una canzone bellissima che è stata scritta da un autore bravissimo: Andrea Lo Vecchio. Un...

