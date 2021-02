Atletica, Stefano Mei: “Non possiamo ignorare la sentenza su Schwazer. Tokyo 2021? A porte chiuse o con pubblico limitato” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Calma e pazienza: questi gli aspetti su cui si è focalizzato il presidente della Federazione di Atletica leggera, Stefano Mei, ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1), in merito al caso di Alex Schwazer e al destino delle Olimpiadi di Tokyo 2021, visto il contesto pandemico che tutto il mondo sta vivendo. “Non voglio entrare troppo nel merito, ma c’è un’ordinanza di 87 pagine di un giudice che, oltre ad archiviare la posizione di Alex Schwazer, fa considerazioni estremamente gravi nei confronti di altre entità. Sono 87 pagine contro un comunicato stampa di poche righe“, le parole di Mei (riportate dall’Ansa), riferendosi alla risposta della Wada relativa alle accuse mosse dal Gip di Bolzano. “Si tratta di un’indagine durata quattro anni, dobbiamo tenerne conto. Ci sono i fatti: ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Calma e pazienza: questi gli aspetti su cui si è focalizzato il presidente della Federazione dileggera,Mei, ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1), in merito al caso di Alexe al destino delle Olimpiadi di, visto il contesto pandemico che tutto il mondo sta vivendo. “Non voglio entrare troppo nel merito, ma c’è un’ordinanza di 87 pagine di un giudice che, oltre ad archiviare la posizione di Alex, fa considerazioni estremamente gravi nei confronti di altre entità. Sono 87 pagine contro un comunicato stampa di poche righe“, le parole di Mei (riportate dall’Ansa), riferendosi alla risposta della Wada relativa alle accuse mosse dal Gip di Bolzano. “Si tratta di un’indagine durata quattro anni, dobbiamo tenerne conto. Ci sono i fatti: ...

