Vende drone a prezzo conveniente | denunciato 30enne

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAquilonia (Av) – I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hannoun trentenne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, un appassionato di droni che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi un modello in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di circa 500 euro mediante versamento su conto corrente. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna del sofisticato apparecchio volante e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla ...