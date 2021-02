Sassuolo, De Zerbi: “L’espulsione di Hickey inesistente. Ha cambiato la gara” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Sassuolo si ferma in casa contro il Bologna. I neroverdi non vanno oltre l'1-1 con i felsinei, con le reti di Soriano e Caputo. Un brusco stop nella rincorsa all'Europa League.caption id="attachment 1090311" align="alignnone" width="2888" De Zerbi, getty/captionLE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "La partita è stata condizionata dall'espulsione, che per me non c'è. Nel calcio non esiste un'espulsione simile. Se un giocatore anticipa leggermente, ne esce fuori un fallo da espulsione ma non è così. So di cosa stiamo parlando perché anche a noi è successo. Se devo analizzare la partita dall'espulsione in poi non c'è stata gara, tirando tante volte in porta. Sarebbe stata una gara aperta in parità numerica ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilsi ferma in casa contro il Bologna. I neroverdi non vanno oltre l'1-1 con i felsinei, con le reti di Soriano e Caputo. Un brusco stop nella rincorsa all'Europa League.caption id="attachment 1090311" align="alignnone" width="2888" De, getty/captionLE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Deanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "La partita è stata condizionata dall'espulsione, che per me non c'è. Nel calcio non esiste un'espulsione simile. Se un giocatore anticipa leggermente, ne esce fuori un fallo da espulsione ma non è così. So di cosa stiamo parlando perché anche a noi è successo. Se devo analizzare la partita dall'espulsione in poi non c'è stata, tirando tante volte in porta. Sarebbe stata unaaperta in parità numerica ...

ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'L'espulsione di Hickey inesistente. Ha cambiato la gara' - - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, la sincerità di De Zerbi: 'Gara falsata dal rosso a Hickey. Per me non era espulsione' - TuttoCalciofra : @YNWMellyMelo @CagliariCalcio @calcio_fr @SSLazio_FR Di Francesco le Cagliari ?? de Zerbi c'est Sassuolo - sportli26181512 : #Sassuolo-#Bologna 1-1: Mihajlovic in 10 costringe De Zerbi al pareggio: Rossoblù in vantaggio con Soriano, poi l'e… - Cioffo_ : RT @JosiphOliver: @Baccalaiuolo @Cioffo_ Cioffo quando si parla del Sassuolo di De Zerbi diventa Eros, lo amo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi Sassuolo, De Zerbi: "L'espulsione non c'era, partita falsata" Le parole di Roberto De Zerbi dopo il pareggio in rimonta contro il Bologna. Il commento del tecnico neroverde al termine della sfida del Mapei ...

Sassuolo - Bologna 1 - 1: Mihajlovic in 10 costringe De Zerbi al pareggio Trenta tiri totali (di cui solo 8 però nello specchio) e il 75% di possesso palla non bastano a De Zerbi, che lascia due punti nel derby emiliano . Questo pareggio porta il Sassuolo a 35 punti in ...

Serie A. Sassuolo, i convocati di mister De Zerbi Tuttocampo De Zerbi: “Non c’era l’espulsione, partita falsata” “Come si fa a parlare della partita? – ha esordito De Zerbi – L’espulsione di Hickey, nella filosofia del gioco del calcio, non c’è, ma i regolamenti dicono una cosa diversa e in passato è successo a ...

Sassuolo, De Zerbi: «L’espulsione non c’era, partita falsata» Le parole di Roberto De Zerbi dopo il pareggio in rimonta contro il Bologna. Il commento del tecnico neroverde al termine della sfida del Mapei Stadium ...

Le parole di Roberto Dedopo il pareggio in rimonta contro il Bologna. Il commento del tecnico neroverde al termine della sfida del Mapei ...Trenta tiri totali (di cui solo 8 però nello specchio) e il 75% di possesso palla non bastano a De, che lascia due punti nel derby emiliano . Questo pareggio porta ila 35 punti in ...“Come si fa a parlare della partita? – ha esordito De Zerbi – L’espulsione di Hickey, nella filosofia del gioco del calcio, non c’è, ma i regolamenti dicono una cosa diversa e in passato è successo a ...Le parole di Roberto De Zerbi dopo il pareggio in rimonta contro il Bologna. Il commento del tecnico neroverde al termine della sfida del Mapei Stadium ...