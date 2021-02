Covid, Zone e spostamenti, le due misure del governo (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia sta subendo, di settimana in settimana, un lieve peggioramento. Dai dati emersi dall’ultimo monitoraggio della Cabina di regia l’indice Rt nazionale “sfiora 1”, cioè la soglia di allerta, come ha confermato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa. “Tutto ciò ci mostra come lo scenario apparentemente stabile è in realtà in scivolamento verso un peggioramento“, ha sottolineato. In previsione della scadenza del divieto di spostamento tra regioni previsto per il 25 febbraio, e soprattutto dell’ultimo Dpcm dell’ex premier Conte fissata al 5 marzo, al vaglio del governo ci sono le nuove misure per contenere il dilagare del virus. L’attenzione verso le nuove varianti, più contagiose, con quella inglese ormai diffusa a ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’andamento dell’epidemia di-19 in Italia sta subendo, di settimana in settimana, un lieve peggioramento. Dai dati emersi dall’ultimo monitoraggio della Cabina di regia l’indice Rt nazionale “sfiora 1”, cioè la soglia di allerta, come ha confermato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa. “Tutto ciò ci mostra come lo scenario apparentemente stabile è in realtà in scivolamento verso un peggioramento“, ha sottolineato. In previsione della scadenza del divieto di spostamento tra regioni previsto per il 25 febbraio, e soprattutto dell’ultimo Dpcm dell’ex premier Conte fissata al 5 marzo, al vaglio delci sono le nuoveper contenere il dilagare del virus. L’attenzione verso le nuove varianti, più contagiose, con quella inglese ormai diffusa a ...

