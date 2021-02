Cade in una buca e muore, chiesto risarcimento ma Comune resiste. “Decesso per altre cause” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – I familiari di una donna di Marcianise (Caserta) deceduta qualche anno fa, hanno chiesto al Comune il risarcimento di 60mila euro come disposto dal giudice, che ha riconosciuto come la donna fosse morta per le ferite riportate Cadendo in una buca cittadina. L’avvocato dell’Ente avrebbe però scoperto che la morta sarebbe dipesa da altri motivi. A raccontare la vicenda è il sindaco di Marcianise Antonello Velardi su facebook. “Una signora di Marcianise dice di essersi fatta male mentre percorreva una strada cittadina – racconta il primo cittadino – Lei nel frattempo muore, i suoi eredi chiedono il risarcimento danni al Comune che se ne infischia e neanche si costituisce in giudizio. Siamo nel 2010, esattamente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – I familiari di una donna di Marcianise (Caserta) deceduta qualche anno fa, hannoalildi 60mila euro come disposto dal giudice, che ha riconosciuto come la donna fosse morta per le ferite riportatendo in unacittadina. L’avvocato dell’Ente avrebbe però scoperto che la morta sarebbe dipesa da altri motivi. A raccontare la vicenda è il sindaco di Marcianise Antonello Velardi su facebook. “Una signora di Marcianise dice di essersi fatta male mentre percorreva una strada cittadina – racconta il primo cittadino – Lei nel frattempo, i suoi eredi chiedono ildanni alche se ne infischia e neanche si costituisce in giudizio. Siamo nel 2010, esattamente ...

