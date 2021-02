(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si gioca la partita dei. Poco sud e poche donne, appena otto su una squadra di 23 ministri. Nella partita del sottogoverno si tenderà a riequilibrare due variabili tallone d’Achille del nascente esecutivo. Tradotto: “” ma anche tanto Mezzogiorno. I partiti lavorano alla lista, che si punta a chiudere nel weekend per approdare nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi alle 9.30 di lunedì. All’ordine del giorno, al momento, ci sono solo leggi regionali, ma si punta a concludere su viceministri eper accelerare e mettere il governo nelle condizioni di lavorare a pieno ritmo. Anche se, vista la situazione “incandescente” all’interno di diversi partiti di maggioranza, c’è chi non esclude un surplus di discussione e quindi uno slittamento...

SecolodItalia1 : Sottosegretari, lo scoglio delle quote rosa e del Sud: ecco chi ha più chance e chi rischia -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretari scoglio

Il Secolo d'Italia

Circostanza, questa, che potrebbe riflettersi nella quota deispettante al M5S. ... loè come superare il conflitto interno evitando di mandare in mille pezzi il Movimento. Dal ...Dopo il voto di fiducia e l'esordio in politica estera, la presidenza Draghi entrerà nel vivo. Il primoè il completamento della squadra di governo con la nomina deiche potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Ma non è esclusa un'accelerazione già nel weekend. Sulla ...Arriva sul tavolo la messa alla porta dei parlamentari contrari al governo. Alessandro Di Battista suona la carica per i ribelli, sullo sfondo il ruolo futuro di Giuseppe Conte ...Tutte le attenzioni sono rivolte così al discorso di Mario Draghi, con il neo Presidente del Consiglio che illustrerà anche alla Camera il proprio programma di governo così come fatto nella giornata d ...