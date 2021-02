“Ho avuto tanta paura” Benedetta Parodi | la confessione choc da Alberto Matano | “Il panico più assoluto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella puntata de ‘La Vita in diretta’ del 19 febbraio è stata ospite dila conduttrice televisiva. La donna ha raccontato uno dei momenti più delicati e difficili della sua vita, che hanno colpito la sua famiglia. Non si era mai sbilanciata così tanto su un argomento tanto doloroso, ma stavolta ha rotto il silenzio ed ha voluto confidare ai telespettatori tutti i suoi stati d’animo. Non è stato semplice andare avanti, ma fortunatamente poi le cose sono andate migliorando. L’argomento in questione è stato il coronavirus, che ha colpito milioni di persone e ne ha uccise oltre 95 mila in Italia. Ancheha dovuto fare i conti con questa malattia, ma non perché è stata contagiata, bensì per una delle persone che ama di più. Gli è stata molto ...