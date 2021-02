Covid | 1 616 positivi su 19 708 tamponi ?Deceduti in 13 12 nelle ultime 48 ore

napolista : Campania, il bollettino Covid: il tasso risale all'8,1%, 1.616 positivi Quasi 20 mila tamponi processati, registrat… - TV7Benevento : COVID. IN CAMPANIA, 1.616 NUOVI CASI, 13 MORTI, 1.556 GUARITI... - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.616 casi in 24 ore e 13 morti. Le tabelle - ildenaro_it : Lo segnala l’Unità di crisi della @Reg_Campania, che rivela anche gli #asintomatici (1.411) e i #sintomatici (54).… - RedazioneTvcity : Bollettino Covid in Campania: oggi 1.616 positivi su 19.708 tamponi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 616

ChietiToday

Sono 2.059 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il- 19, con un ... Si registrano in 3.724 casi, in 1.821 e in 1.. Brusaferro: 'Scenario in peggioramento' 'In Europa c'è una ...Qual è stato l'impatto del- 19 sul mercato degli immobili residenziali in Lombardia ? Secondo l'analisi condotta da ... di Monza e Brianza (142.euro) e di Varese (137.298 euro). Continuando a ...In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 249.781 totali per 1.616 nuovi casi su 19.708 tamponi esaminati in laboratorio, compresi 3.694 test antigenici. Dall’inizio della pandemia sono stati ...Nelle ultime ventiquattro ore 17.170 guariti Sono 15.479 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ... Questa invece la situazione nelle altre regioni: Emilia +1.821, ...