LIVE Djokovic-Karatsev, Australian Open in DIRETTA: il russo sogna di proseguire la favola (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale degli Australian Open 2021 tra Novak Djokovic e Aslan Karatsev. Il russo è la vera grande sorpresa del primo Slam della stagione. Il 27enne nativo di Mosca proviene dalle qualificazioni e nel suo percorso è stato capace di superare avversari di altissimo LIVEllo. Grazie a questo exploit Karatsev ha scalato clamorosamente la classifica mondiale. Prima dell’inizio degli Australian Open il russo occupava la posizione numero 114 del mondo ad oggi è già sicuro di risalire fino al 43° posto. In caso di un ennesimo clamoroso successo salirebbe nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella prima semifinale degli2021 tra Novake Aslan. Ilè la vera grande sorpresa del primo Slam della stagione. Il 27enne nativo di Mosca proviene dalle qualificazioni e nel suo percorso è stato capace di superare avversari di altissimollo. Grazie a questo exploitha scalato clamorosamente la classifica mondiale. Prima dell’inizio degliiloccupava la posizione numero 114 del mondo ad oggi è già sicuro di risalire fino al 43° posto. In caso di un ennesimo clamoroso successo salirebbe nella ...

Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Chi conquisterà la finale? ?? ?? Djokovic ?? Karatsev ?? Medvedev ?? Tsitispas Le semifinali degli Australian Open sono LI… - Eurosport_IT : Chi conquisterà la finale? ?? ?? Djokovic ?? Karatsev ?? Medvedev ?? Tsitispas Le semifinali degli Australian Open s… - devebetty61 : RT @SuperTennisTv: Pronti per le semifinali degli #AO2021?! Domani in scena i due match femminili e Djokovic vs Karatsev: per chi fate il… - SuperTennisTv : Pronti per le semifinali degli #AO2021?! Domani in scena i due match femminili e Djokovic vs Karatsev: per chi fat… - infoitsport : LIVE - Djokovic-Zverev 6(6)-7, 6-2, 6-4, 7-6(6), quarti di finale Australian Open 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -