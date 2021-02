L’addio di Antonella Clerici a un amico | è morto l’autore Andrea Lo Vecchio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ adLocheoggi ha dedicato la puntata di E’ sempre mezzogiorno. E’un carodi, lo storico autore televisivo e autore di canzoni famose come Rumore, il noto brano di Raffaella Carrà. Ed è con la sua musica che la conduttrice ha voluto iniziare la puntata di oggi, con il sorriso come sempre ma conal musicista, a una persona che conosceva bene, era con lei anche nel suo festival di Sanremo.Lo, autore di grandi successi come Luci a San Siro, cantato da Robertoni; E poi.. di Mina, Help me dei Dik Dik. La lista è lunghissima, lui paroliere, compositore, cantautore, produttore discografico e ...