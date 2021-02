GF Vip, Andrea Zenga spiazza Rosalinda Cannavò nella notte: “Te lo dico, tra di noi…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Succede di tutto in questo GF Vip, anche che si formi una coppia nelle ultime settimane. La finale è infatti in programma il prossimo primo marzo e il flirt nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è sicuramente un grosso colpo di scena. Durante la 40esima diretta del reality, davanti al pubblico e ad Alfonso Signorini lei ha confessato di essere presa da Zenga, ma anche di essere frenata per via della sua complicata relazione con Giuliano Condorelli, il suo fidanzato da 10 anni. Ma poco dopo la diffida al GF Vip e ai vipponi, Rosalinda compresa, di quest’ultimo deve averle schiarito le idee. A partire dalla notte successiva alla puntata, infatti, l’attrice siciliana ha messo da parte ogni tentennamento, lasciandosi travolgere dalla passione con il figlio dell’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Succede di tutto in questo GF Vip, anche che si formi una coppia nelle ultime settimane. La finale è infatti in programma il prossimo primo marzo e il flirt nato traè sicuramente un grosso colpo di scena. Durante la 40esima diretta del reality, davanti al pubblico e ad Alfonso Signorini lei ha confessato di essere presa da, ma anche di essere frenata per via della sua complicata relazione con Giuliano Condorelli, il suo fidanzato da 10 anni. Ma poco dopo la diffida al GF Vip e ai vipponi,compresa, di quest’ultimo deve averle schiarito le idee. A partire dallasuccessiva alla puntata, infatti, l’attrice siciliana ha messo da parte ogni tentennamento, lasciandosi travolgere dalla passione con il figlio dell’ex ...

