Gattuso: “Insigne sta bene, è una roba che avete inventato voi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gattuso, durante l’intervista a Sky Sport, ha sottolineato come stanno realmente le cose riguardo le condizioni fisiche di Insigne. Gattuso tiene a sottolineare la reale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 febbraio 2021), durante l’intervista a Sky Sport, ha sottolineato come stanno realmente le cose riguardo le condizioni fisiche ditiene a sottolineare la reale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

realvarriale : Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscnapoli che, pur con tante assenze, batte @juventusfc.La decide… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - NapoliOnly : Queste le parole dell'attaccante partenopeo #GranadaNapoli #UEL #Meret #Contini #Idasiak #DiLorenzo #Maksimovic… - infoitsport : Gattuso: “Botta al polpaccio per Insigne, ma c’è! Osimhen ha perso smalto per il Covid” - tuttonapoli : Gattuso sulle condizioni di Insigne: 'Con la Juve ha preso una botta, ma è uscito perché era stanco' -