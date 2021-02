Stadia ha chiuso gli studi interni ma solo una settimana prima la leadership elogiava i ' grandi progressi' dei team

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gli sviluppatori deglidi Google sono rimasti scioccati il ??1° febbraio quando sono stati informati che sarebbero stati chiusi, secondo quattro fonti a conoscenza di ciò che è accaduto.la, il vicepresidente e direttore generale di Google, Phil Harrison, ha inviato un'e-mail allo staff lodando i "" compiuti finora dai suoi. Alcuni giorni dopo sono stati annunciati licenziamenti di massa. "Games and Entertainment ha compiutocreando undiversificato e di talento e creando una solida line-up di giochi esclusivi per", si legge nell'email del 27 gennaio di Harrison. Leggi altro...

L'annuncio diarriva poco dopo che Google hai propri studia Montreal e Los Angeles a causa della decisione dell'azienda di abbandonare lo sviluppo di giochi interni. Google ...Recentemente, il colosso ha rilasciato un annuncio nel quale affermava che avrebberogli studi first - party per lo sviluppo di videgiochi, quelli sotto il nome diGames and ...La leadershipdi Stadia elogiava i 'grandi progressi' dei team interni una settimana prima della chiusura degli studi.Secondo alcune fonti raccolte da Kotaku, Google ha elogiato il suo team interno di sviluppatori di Stadia prima di chiuderlo pochi giorni dopo.