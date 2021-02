Regno Unito, l’inflazione allunga a gennaio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dall’inflazione nel Regno Unito nel mese di gennaio. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita dello 0,7%, contro il +0,6% del consensus e rispetto al +0,6% rilevato a dicembre. Su base mensile l’inflazione ha registrato un modesto decremento dello 0,2%, inferiore alle aspettative degli analisti (-0,4%), a fronte del +0,3% rilevato a dicembre. Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, si conferma all’1,4%, come il mese precedente, e risulta superiore alle stime del mercato (+1,3%). Su base mensile si registra un -0,5% (era atteso -0,7%) contro il +0,3% del mese precedente. (Foto: © Chris Dorney / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dalnelnel mese di. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita dello 0,7%, contro il +0,6% del consensus e rispetto al +0,6% rilevato a dicembre. Su base mensileha registrato un modesto decremento dello 0,2%, inferiore alle aspettative degli analisti (-0,4%), a fronte del +0,3% rilevato a dicembre. Il dato core del, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, si conferma all’1,4%, come il mese precedente, e risulta superiore alle stime del mercato (+1,3%). Su base mensile si registra un -0,5% (era atteso -0,7%) contro il +0,3% del mese precedente. (Foto: © Chris Dorney / 123RF)

fattoquotidiano : Variante inglese, i nuovi dati dal Regno Unito: “Fino al 50% più contagiosa, così la mortalità aumenta del 30-70%” - fattoquotidiano : “Malati Covid non rianimati perché disabili cognitivi”: la nuova denuncia di una ong a tutela dei più fragili in Re… - Adnkronos : #Covid, nuova #variante scoperta nel #RegnoUnito: potrebbe sfuggire ai vaccini - PicoPaperopoli : ?? #17Febbraio 1854 - Il Regno Unito riconosce l'indipendenza dello Stato Libero di Orange. ?? ?? #AccaddeOggi - wireditalia : In sigla B.1.525, è una nuova variante del Sars-Cov-2. Anche se è stata scoperta nel Regno Unito, in realtà è più d… -