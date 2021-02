Il Napoli all’Ansa: “Non sappiamo se Osimhen abbia avuto la variante” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Napoli non conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città (in realtà l’ha scritto Il Napolista) secondo cui Victor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata la variante del Covid-19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di Napoli. Il club azzurro, interpellato dall’Ansa, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tamponi dei suoi tesserati: il club si è occupato del caso del Covid di Osimhen semplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste. Il Napoli ricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilnon conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città (in realtà l’ha scritto Ilsta) secondo cui Victorsarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata ladel Covid-19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di. Il club azzurro, interpellato d, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tamponi dei suoi tesserati: il club si è occupato del caso del Covid disemplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste. Ilricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte ...

