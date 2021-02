Flash News del 17 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Premier ha presentato questa mattina al Senato il suo programma, oltre 50 minuti di intervento interrotto da diversi applausi dell’aula. “Ricostruiremo come nel dopo guerra“, ha detto Draghi “l’unità nel Governo non è un’opzione ma un dovere di tutti per l’Italia“. Draghi ha quindi illustrato le priorità per il rilancio del Paese. Lotta alla pandemia, lavoro, scuola, innovazione, ambiente e fisco. Al Senato è cominciato il dibattito che si concluderà con il voto di fiducia in tarda serata; Dai partiti tanti gli apprezzamenti. Per Zingaretti l’Italia è in buone mani. Il PD, ha aggiunto il segretario, farà la sua parte. Renzi commenta “il Premier ha dato una visione”, i 5 Stelli dopo tante discussioni si trovano ora alla prova del voto, ma la pattuglia dei contrari si assottiglia; Nel Centrodestra Salvini parla di un ottimo punto di partenza. Sull’Euro frena “non è di attualità”. ...