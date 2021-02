DOTA diventerà una serie animata realizzata da Valve e Netflix

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ottime notizie per tutti i fan del popolare MOBAdi. Il titolo, infatti, sbarcherà a breve sucon una. Dragon's Blood è unaanime in arrivo sulla piattaforma diche "esplora l'universo dicome mai prima d'ora". La data di uscita è fissata al 25 marzo e, come dice il trailer visibile più in basso, laè stata"in collaborazione con". Per il momento non sono state condivise molte informazioni sulla trama, ma grazie alla breve sinossi sul sito diapprendiamo che "dopo l'incontro con un drago e una principessa nella sua stessa missione, un Cavaliere del Drago viene coinvolto in eventi più grandi di quanto ...