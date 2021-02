A Napoli isolata nuova variante covid | il prof del Pascale | “Simile a quella inglese | ne arriveranno altre”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Cattiva notizie dall’Istitutodi. Ilessore Nicola Normanno ha confermato la presenze divarianti del coronavirus oltre agià confermata. Queste le parole delessor Normanno, riportate da Lapresse: “Di fatto, quello che si dovrà fare è continuare a sequenziare, monitorare le varianti. Sappiamo che nee non è detto che vengano dall’estero come in questo caso. Potranno nascere anche spontaneamente dai pazienti italiani. Dobbiamo entrare in un’ottica in cui questo è un virus che muta e, come muta il virus, noi dobbiamo aggiustare le armi diagnostiche e terapeutiche. Noi abbiamo riportato la, ...

In Campania è stato individuato un caso della variante classificata come "B1525". Una rara variante di Coronavirus individuata a Napoli. A dare la notizia dell'individuazione di questa variante è stat