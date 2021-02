Uno YouTuber ha guadagnato $ 16.000 semplicemente facendo una diretta mentre dorme (Di martedì 16 febbraio 2021) Le dirette streaming sono diventate ormai molto comuni su YouTube e Twitch, tant'è che i content creator devono sempre pensare a qualcosa di esclusivo per tenere gli spettatori incollati ai loro canali. Ebbene, uno YouTuber con il suo canale "Asian Andy" è riuscito a guadagnare la bellezza di 16.000 dollari semplicemente...dormendo! Durante le sue sette ore di sonno - o, un bel po' meno considerando che i suoi spettatori miravano a tenerlo sveglio - lo streamer ha guadagnato poco meno di $ 2.300 all'ora. Durante lo streaming, gli spettatori hanno fatto una donazione per disturbare Andy e tenerlo sveglio. Dopo aver fatto una donazione, gli spettatori potevano chiedere ad Alexa di riprodurre musica ad alto volume o di far partire un allarme in modo da svegliarlo. Deve essere piuttosto fastidioso cercare di dormire ed ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Le dirette streaming sono diventate ormai molto comuni su YouTube e Twitch, tant'è che i content creator devono sempre pensare a qualcosa di esclusivo per tenere gli spettatori incollati ai loro canali. Ebbene, unocon il suo canale "Asian Andy" è riuscito a guadagnare la bellezza di 16.000 dollari...ndo! Durante le sue sette ore di sonno - o, un bel po' meno considerando che i suoi spettatori miravano a tenerlo sveglio - lo streamer hapoco meno di $ 2.300 all'ora. Durante lo streaming, gli spettatori hanno fatto una donazione per disturbare Andy e tenerlo sveglio. Dopo aver fatto una donazione, gli spettatori potevano chiedere ad Alexa di riprodurre musica ad alto volume o di far partire un allarme in modo da svegliarlo. Deve essere piuttosto fastidioso cercare di dormire ed ...

Uno YouTuber ha guadagnato $ 16.000 semplicemente facendo una diretta mentre dorme

Le dirette streaming sono diventate ormai molto comuni su YouTube e Twitch, tant'è che i content creator devono sempre pensare a qualcosa di esclusivo per tenere gli spettatori incollati ai loro canal ...

