Dayane a Rosalinda | “Posso aspettarmi la nomination da parte tua” Video

Il post puntata nella casa del Grande Fratello Vip è all'insegna dei battibecchi tra la modella e l'attrice Dopo la diretta andata in onda ieri sera, lunedì 15 febbraio, Dayane Mello e Rosalinda si confrontano e a tavola Dayane le dice diretta: "Posso aspettarmi la nomination da parte tua". Parole che arrivano dopo che nel corso della puntata l'attrice siciliana ha nominato Giulia Salemi, che è finita al televoto in lacrime insieme a Stefania Orlando. In pratica Dayane ha criticato la scelta della ragazza, che si difende dicendo che vuole bene a Giulia e "che la voglio come amica fuori". "Se arrivi in finale e ci siamo solo io e Zenga mi nomini", dice Dayane e Rosalinda la ferma: "Ma che stai dicendo?".

trash_italiano : Darei la finale a Rosalinda se mollasse Giuliano Condor, Dayane e Zenga e urlasse alle telecamere 'ELETTRA CI VEDIAMO IL PRIMO MARZO' #GFVIP - GrandeFratello : Rosalinda ha la sua vita in mano, ma il suo cuore è impegnato... il consiglio dei suoi compagni? Semplice: fare ciò… - nagia59 : RT @ziamseyes: Stefania: 'Non ci rimarrà troppo male Rosalinda?' Dayane: 'Amore ognuno pensa per sé ora' Stefania: 'E poi dice a me che non… - wardmehoran : RT @ziamseyes: Stefania: 'Non ci rimarrà troppo male Rosalinda?' Dayane: 'Amore ognuno pensa per sé ora' Stefania: 'E poi dice a me che non… - TeamElia3 : RT @sos_loyalty: Stefania: Non ci rimarrà troppo male Rosalinda? Dayane: Amore ognuno pensa per sé ora. Stefania: E poi me dice a me che… -