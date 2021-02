Nel Governo già si litiga riguardo un eventuale lockdown (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Governo Draghi con poche ore di vita rischia già la prima verifica seria, il tema è quello del lockdown ipotetico. Terapia intensiva (Facebook)Succede che il consigliere del ministro della Salute Ricciardi parla di lockdown necessario, lockdown essenziale per evitare mesi cupi e quant’altro. Succede che oggi non essendoci più lo stesso equilibrio politico a mantenere in piedi il Governo, gli altri partiti, ovviamente, quasi giustamente, abbiano chiesto spiegazioni in merito, quantomeno riguardo la possibilità di discutere prima internamente di una eventuale possibilità e poi magari con i giornalisti. Di fatto, la questione è ormai stata lanciata. lockdown si, lockdown no, riparte la marcia dei virologi alla ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021) IlDraghi con poche ore di vita rischia già la prima verifica seria, il tema è quello delipotetico. Terapia intensiva (Facebook)Succede che il consigliere del ministro della Salute Ricciardi parla dinecessario,essenziale per evitare mesi cupi e quant’altro. Succede che oggi non essendoci più lo stesso equilibrio politico a mantenere in piedi il, gli altri partiti, ovviamente, quasi giustamente, abbiano chiesto spiegazioni in merito, quantomenola possibilità di discutere prima internamente di unapossibilità e poi magari con i giornalisti. Di fatto, la questione è ormai stata lanciata.si,no, riparte la marcia dei virologi alla ...

