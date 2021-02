Ciclismo | Mark Cavendish | “E’ un sogno tornare a gareggiare Mi sono sentito di nuovo un vero corridore”

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ha dato il via alla sua stagione con l’esordio alla Clasica de Almeria. Il risultato, però, non è stato così entusiasmante come il velocista sperava. Il britannico a chiuso in 94ma piazza a oltre un minuto e mezzo dal vincitore Giacomo Nizzolo, a causa di una foratura negli ultimi chilometri. Nonostante tuttoattraverso i social esprime le sue ambizioni per la stagione con la maglia della Deceuninck-QuickStep: “Ho forato, ma posso considerarmi fortunato rispetto alla caduta di Alvaro Hodeg. È un po’ ammaccato, ma andrà tutto bene. Ma che Florian Sénéchal abbia sprintato ottenendo un bel podio, in seconda posizione, mostra la forza della Deceuninck-QuickStep. È assolutamente una correre con questi ragazzi. Midi ...

Mark Cavendish ha dato il via alla sua stagione con l'esordio alla Clasica de Almeria. Il risultato, però, non è stato così entusiasmante come il velocista sperava. Il britannico a chiuso in 94ma piaz ...Il 22 maggio dal centro il via alla scalata dello Zoncolan Per i corridori una tappa decisiva per il successo finale ...