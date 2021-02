Inter - Lazio dalle 20,45 diretta live: Conte per il primo posto, Inzaghi per superare la Juve (Di domenica 14 febbraio 2021) Conte per superare il Milan e mettersi davanti a tutti; Inzaghi per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare la Juventus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ci ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021)peril Milan e mettersi davanti a tutti;per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare lantus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ci ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - passione_inter : Inter-Lazio, Conte contro Inzaghi ma non solo: i duelli reparto per reparto - - cosimosimone2 : RT @Bresingar: Prossime 5 di campionato : -Milan = Inter, Roma, Udinese, Verona, Napoli -Inter = *Lazio, Milan, Genoa, Parma, Atalanta, T… -