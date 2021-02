Infortunio Carvajal | a rischio Atalanta | le parole di Zidane

(Di domenica 14 febbraio 2021) Piove sul bagnato in casa Real Madrid: ennesimo stop per i campioni di Spagna in vista della gara di Champions con l’Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo Sergio Ramos, Marcelo e Hazard (che appare recuperato) un nuovoper la formazione di: contro il Granada si è fermato. Ecco lediin conferenza stampa sull’del terzino: «Non capisco. Ci sono molti infortuni e sono preoccupato. E’ una ricaduta e mi dispiace, perché si tratta di un giocatore molto importante per noi». Leggi su Calcionews24.com

