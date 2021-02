Dario Argento e Daria Nicolodi perché si sono lasciati?

(Di domenica 14 febbraio 2021) Una bella storia d’amore quella che ha legato, entrambi esponenti molto importanti del mondo del cinema. L’incontro tra il noto registaavvenne nel 1974, in occasione del casting per il film Profondo Rosso. Quest’ultima è una delle pellicole del genere horror più amate nel panorama cinematografico italiano. Indimenticabile infatti tale film e anche la famosissima colonnara realizzata da Goblin. Per un ruolo importantissimo fu scelta proprioe quell’incontro cambiò per sempre la vita di entrambi. I due infatti iniziarono una relazione molto passionale che portò anche alla decisione addirittura di sposarsi. Ed è così dunque che avvennero le ...

zazoomblog : Dario Argento quale lavoro ha svolto prima di diventare un importante regista? Non tutti lo sanno - #Dario #Argento… - sdflmfkladjlfk : Sembra un film diretto da Dario Argento. #governodraghi - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA DARIO E ASIA ARGENTO, IL TALK SU SANREMO E LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE - redopoder : RT @MisterMovieIT: Dario Argento ci anticipa: “Un horror, ma qualcosa di completamente nuovo” - redopoder : RT @RobertoLocate14: Foto rubate dal set del nuovo film horror di Dario Argento. Finisce che lui perde il Ministero... #Photosatira https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Dario Argento

Grande maestro dell'horror italiano,oggi sarà ospite di Domenica In nell'appuntamento in programma oggi pomeriggio, domenica 14 febbraio 2021. Il regista capitolino ha segnato la storia del cinema italiano grazie ai suoi ...A quanto pare, però, non sarà da sola, ma sarà accompagnata da suo padre, il grandissimo regista. Apprezzatissimo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni: la sua carriera è un'...Una bella storia d’amore quella che ha legato Dario Argento e Daria Nicolodi, entrambi esponenti molto importanti del mondo del cinema.Dario Argento è oggi un grandissimo regista e produttore cinematografico, ma sapete cosa ha fatto prima? Non tutti lo sanno.