Trieste | poliziotti uccisi | perizia ' Meran soffre di disturbo post traumatico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "da stress complicato successivo al grave episodio di abuso (...) avvenuto nell'infanzia, e di altri eventuali e tale da condizionare in modo sostanziale il suo sviluppo e determinare esperienze psicopatologiche antecedenti lo sviluppo della psicosi e averne fornito almeno in parte 'materiali' semantici, in una sorta di drammatico continuum". Rientra in questa categoria psicopatologia ildi cui soffrirebbe Alejandro Stephan, accusato dell'omicidio dei dueavvenuto negli uffici della questura diil 4 ottobre 2019. Ladegli esperti incaricati dal giudice delle indagini preliminari di- firmata dagli psichiatri Mario Novello, Ariadna ...