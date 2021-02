LIVE Fognini-De Minaur 1-0, Australian Open in DIRETTA: comincia il match! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Fognini, il ligure prende la via della rete per giocare la volée alta di rovescio vincente. 40-30 Primo doppio fallo di Fognini. 40-15 Cerca l’angolo destro Fognini, per poi giocare il lungolinea di rovescio a sinistra. 30-15 de Minaur lascia il tempo a Fognini di girarsi col dritto, cosa che lui dal centro fa per poi chiudere con un bel rovescio lungolinea. 15-15 Rovescio in rete di Fognini. 15-0 Subito uno scambio di media lunghezza, dritto in rete di de Minaur e Fognini che tenta di disinfestare il campo dai minuscoli insetti che li invadono in abbondanza. Primo a servire è Fognini. 10:58 Si conclude il riscaldamento: il match può iniziare! 10:56 Il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0, il ligure prende la via della rete per giocare la volée alta di rovescio vincente. 40-30 Primo doppio fallo di. 40-15 Cerca l’angolo destro, per poi giocare il lungolinea di rovescio a sinistra. 30-15 delascia il tempo adi girarsi col dritto, cosa che lui dal centro fa per poi chiudere con un bel rovescio lungolinea. 15-15 Rovescio in rete di. 15-0 Subito uno scambio di media lunghezza, dritto in rete di deche tenta di disinfestare il campo dai minuscoli insetti che li invadono in abbondanza. Primo a servire è. 10:58 Si conclude il riscaldamento: il match può iniziare! 10:56 Il ...

Eurosport_IT : Alla Margaret Court Arena è il momento del nostro Fabio Fognini ???????? ?? Segui LIVE il match contro De Minaur:… - Gazzetta_it : Tennis, Fognini-De Minaur in diretta I Australian Open LIVE - zazoomblog : LIVE Fognini-De Minaur Australian Open in DIRETTA: tra poco al via il match di terzo turno - #Fognini-De #Minaur… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Fabio Fognini cerca gli ottavi di finale agli Australian Open. Di fronte Alex de Minaur, ultimo aust… - Eurosport_IT : Tornano in campo gli azzurri, tocca a Berrettini e Fognini ?? Segui in diretta tutti i match del day 6 di Australia… -