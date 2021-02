Grande Fratello Vip 5 video della puntata di venerdì 12 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 venerdì 12 febbraio video della puntata: la reunion degli Zenga, il caso Ruta Nuovo appuntamento per il Grande Fratello Vip 5 venerdì 12 febbraio in diretta su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia opinionisti in studio. Nella serata che ha portato all’uscita di Maria Teresa Ruta e alla nomination per la scelta di un terzo finalista, (qui l’elenco dei concorrenti) vediamo di cosa si è parlato. Torna Walter Zenga, per incontrare il figlio Andrea già nella casa e anche l’altro figlio Niccolò, i due ragazzi hanno un definitivo confronto con il padre che era in collegamento da Dubai “questa è casa vostra quando volete venite” dice l’ex portiere i due ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)Vip 512: la reunion degli Zenga, il caso Ruta Nuovo appuntamento per ilVip 512in diretta su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia opinionisti in studio. Nella serata che ha portato all’uscita di Maria Teresa Ruta e alla nomination per la scelta di un terzo finalista, (qui l’elenco dei concorrenti) vediamo di cosa si è parlato. Torna Walter Zenga, per incontrare il figlio Andrea già nella casa e anche l’altro figlio Niccolò, i due ragazzi hanno un definitivo confronto con il padre che era in collegamento da Dubai “questa è casa vostra quando volete venite” dice l’ex portiere i due ...

