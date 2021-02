Pisacane, ag. Insigne: “Incomprensioni e liti tra Lorenzo e Gattuso? Solo falsità di certa stampa” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pisacane ag di Insigne ha sottolineato che le voci di Incomprensioni e liti tra Lorenzo e Gattuso sono falsità di certa stampa che crea Solo problemi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 12 febbraio 2021)ag diha sottolineato che le voci ditrasonodiche creaproblemi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NCN_it : #INSIGNE, L'AGENTE: «LORENZO È CARICO PER #NAPOLI-#JUVE, MA PER #GATTUSO NON È FACILE. LITIGI E INCOMPRENSIONI? TUT… -