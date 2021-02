Coronavirus, variante inglese in un quinto dei casi in Italia (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Il report inviato dalle Regioni inviato all’Iss. ROMA – . E’ questo quanto evidenziato dal report che le Regioni hanno inviato all’Istituto Superiore di Sanità. Quasi il 20% dei contagi registrati nei giorni tra il 3 e il 4 febbraio sono dovuti alla mutazione registrata in Gran Bretagna. Questa variante circola soprattutto in zone come Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna e Toscana, regioni che hanno avuto nelle ultime settimane una nuova impennata dei contagi. Esperti preoccupati La variante inglese preoccupa gli esperti per la sua contagiosità. Secondo alcuni studi, infatti, questa mutazione ha una capacità di diffusione molto più rapida rispetto alle altre e, quindi, sembra essere destinata a far alzare l’indice Rt. La situazione continua ad essere sotto controllo, ma non si esclude una impennata nelle prossime ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Il report inviato dalle Regioni inviato all’Iss. ROMA – . E’ questo quanto evidenziato dal report che le Regioni hanno inviato all’Istituto Superiore di Sanità. Quasi il 20% dei contagi registrati nei giorni tra il 3 e il 4 febbraio sono dovuti alla mutazione registrata in Gran Bretagna. Questacircola soprattutto in zone come Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna e Toscana, regioni che hanno avuto nelle ultime settimane una nuova impennata dei contagi. Esperti preoccupati Lapreoccupa gli esperti per la sua contagiosità. Secondo alcuni studi, infatti, questa mutazione ha una capacità di diffusione molto più rapida rispetto alle altre e, quindi, sembra essere destinata a far alzare l’indice Rt. La situazione continua ad essere sotto controllo, ma non si esclude una impennata nelle prossime ...

