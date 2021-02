M5s | voto Rousseau | 59 | 3% i sì al governo Draghi | 40 | 7% i no SPECIALE TGLA7

(Di giovedì 11 febbraio 2021) 59,3% favorevoli ad unguidato da Mario, pari a 44.177 voti. 40,7% i no. Nel complesso sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma. I risultati sono stati certificati da ...

mante : È evidente che il M5S immagina i propri iscritti con diritto di voto su Rousseau come una platea non particolarment… - alessioviola : ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ - petergomezblog : Consultazioni, diretta – Wwf dopo l’incontro con Draghi: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. M5s at… - LietellalietaM : RT @avvbenedetto: #piattaformarousseau voto #M5S Sorpresona, vince il SÌ ?????? - ombrysan : Grillini disertano il voto: solo 1/3 dice sì a Draghi, M5s spaccato -

Ultime Notizie dalla rete : M5s voto

18.57 Oka Draghi: il 59% vota sì Vince il sì al governo Draghi neldegli iscritti delsulla piattaforma Rousseau. A favore del sostegno il 59,3% dei votanti.Sono stati 74.537 i votantisulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il lorosul governo Draghi: di questi il 59,3% si è espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. I no fermi al 40,7%.La piattaforma Rousseau dice sì con il 50% dei voti al governo guidato da Mario Draghi. Adesso non ci sono più ostacoli per l'ex ...Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste a ...