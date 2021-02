Il diabete di tipo 2 aumenta il rischio di morte per Covid nelle persone di mezza età (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Lo evidenziano i risultati di un’analisi dei ricercatori dell’Università di Exeter che fornisce nuove informazioni su quanto il diabete di tipo 2 incida sul rischio complessivo di morte in età diverse. Un crescente numero di studi indica che alcune patologie espongono i pazienti con Covid-19 a una più alta probabilità di prognosi peggiori ed esiti infausti. Tra queste, il diabete di tipo 2, che fin dai primi mesi della pandemia è stato associato a un decorso più grave della malattia che può portare al ricovero in ospedale e, nei casi più gravi, al decesso. A confermare la più alta pericolosità dell’infezione da coronavirus Sars-Cov-2 nei pazienti diabetici è un’analisi su larga scala condotta dai ricercatori dell’Università di Exeter, in Inghilterra, che fornisce ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Lo evidenziano i risultati di un’analisi dei ricercatori dell’Università di Exeter che fornisce nuove informazioni su quanto ildi2 incida sulcomplessivo diin età diverse. Un crescente numero di studi indica che alcune patologie espongono i pazienti con-19 a una più alta probabilità di prognosi peggiori ed esiti infausti. Tra queste, ildi2, che fin dai primi mesi della pandemia è stato associato a un decorso più grave della malattia che può portare al ricovero in ospedale e, nei casi più gravi, al decesso. A confermare la più alta pericolosità dell’infezione da coronavirus Sars-Cov-2 nei pazienti diabetici è un’analisi su larga scala condotta dai ricercatori dell’Università di Exeter, in Inghilterra, che fornisce ...

