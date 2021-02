‘Gf Vip 5’, Francesco Facchinetti rivela chi, secondo lui, uscirà vincitore nello ‘scontro’ tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Facchinetti è intervenuto nel corso dell’ultimo appuntamento con CasaChi e ha espresso il suo parere su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi che negli ultimi tempi si sono fortemente scontrati nonostante il rapporto d’amicizia che li lega da anni: Senza ombra di dubbio tra Giulia e Tommaso resterà in piedi lui. Tommaso è il programma. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. La Salemi è una delle protagoniste ma non è il programma. Nella storia c’è chi vince il Grande Fratello e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci assecondi i fruitori del prodotto sfornando il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 febbraio 2021)è intervenuto nel corso dell’ultimo appuntamento con CasaChi e ha espresso il suo parere suche negli ultimi tempi si sono fortemente scontrati nonostante il rapporto d’amicizia che li lega da anni: Senza ombra di dubbio traresterà in piedi lui.è il programma.ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone conperché lui è il programma. Laè una delle protagoniste ma non è il programma. Nella storia c’è chi vince il Grande Fratello e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci assecondi i fruitori del prodotto sfornando il ...

