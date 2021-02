Efficientamento energetico edifici pubblici in Toscana | altri 3 | 1 mln per scorrere la graduatoria

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora risorse statali per farulteriormente larelativa al bando per l’di. La Regioneha infatti adottato il relativo decreto a fine 2020 mettendo a disposizione3,1 mln di euro che consentiranno di finanziare10 progetti. Il bando, pubblicato nel 2017, è cofinanziato dal POR FESR 2014-2020 ed è nato con lo scopo di incentivare la realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica di immobili. “Abbiamo finora fatto un grande lavoro in questo senso – ha commentato l’assessora all’ambiente Monia Monni – e continuiamo a farlo cercando di reperire risorse pertutta la ...

...del quadro europeo di promozione dell'economia circolare legittimandone pienamente la qualità di "recupero" di rifiuti (ai fini di un loro sfruttamento nell'ambito dell'). ...Ci sono poi i 3,6 contro il dissesto idrogeologico, i 4,4 per le risorse idriche e i 6 per l'dei Comuni. La transizione ecologica italiana del governo uscente sta in questo ...Ancora risorse statali per far scorrere ulteriormente la graduatoria relativa al bando per l'efficientamento energetico di edifici pubblici. La Regione ...Comune programma interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: si punta a fondi del Governo ...