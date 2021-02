Bianca Giaccero | fan in ansia | “non si può tornare indietro!”

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Giaccero

Spread the love Vediamo insieme per quale motivo la bellissima e bravissimaè scoppiata in lacrime durante la puntata di oggi. E' iniziato da poco, nuovamente, il programma che conduceGuaccero, dopo il periodo di stop. Ma vediamo meglio insieme che ...La puntata di oggi del programma condotto da Rai2 daGuaccero non è andata in onda perché - spiegano da viale Mazzini - era registrata e non sarebbe stato possibile trasmettere alcun messaggio ...Bianca Guaccero ha parlato di come il suo programma ‘Detto Fatto’ si stia evolvendo dopo lo scandalo di qualche mese fa, quando lo show di Raidue fu sospeso dopo le accuse di sessismo piovutegli addos ...Bianca Guaccero è tornata al timone della trasmissione Detto fatto dopo la sospensione della stessa a causa di un brutto momento al suo interno. E’ accaduto, infatti che tra i tutorial andati in onda, ...