Ora è ufficiale, Crimi all’ultimo minuto: «Il voto su Rousseau è temporaneamente sospeso» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il richiamo alla «pazienza» invocato dal padre-nobile del M5s Beppe Grillo, il capo politico ad interim del MoVimento Vito Crimi ha ufficializzato il rinvio del voto sul governo Draghi, il cui inizio era previsto per oggi alle 13.00. «Il voto è temporaneamente sospeso – si legge in una breve post sul Blog delle Stelle – I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati». L’ufficializzazione del rinvio del voto su Rousseau rallenta dunque la marcia di creazione del nuovo esecutivo guidato dal professor Mario Draghi. Il veto sulla Lega di Grillo dietro lo stop al voto su Rousseau, Crimi: «Non entreremo nel governo Draghi per forza» Inizialmente si ipotizzava che il presidente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il richiamo alla «pazienza» invocato dal padre-nobile del M5s Beppe Grillo, il capo politico ad interim del MoVimento Vitoha ufficializzato il rinvio delsul governo Draghi, il cui inizio era previsto per oggi alle 13.00. «Il– si legge in una breve post sul Blog delle Stelle – I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati». L’ufficializzazione del rinvio delsurallenta dunque la marcia di creazione del nuovo esecutivo guidato dal professor Mario Draghi. Il veto sulla Lega di Grillo dietro lo stop alsu: «Non entreremo nel governo Draghi per forza» Inizialmente si ipotizzava che il presidente ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 Ufficiale: @LewisHamilton rinnova con la @MercedesAMGF1 per il 2021 Sarà la nona stagione con… - UnioneSarda : #Gossip - #DilettaLeotta e #CanYaman, ora è ufficiale - TeslaOwnersIT : RT @TeslaOwnersIT: @vaielettrico @TeslaClubItaly ????La Teslina economica si avvicina sempre più e noi in qualità di Club Ufficiale Tesla n… - TeslaOwnersIT : @vaielettrico @TeslaClubItaly ????La Teslina economica si avvicina sempre più e noi in qualità di Club Ufficiale Te… - maristelladicor : RT @100kgdicarote: Era già ufficiale ma ora lo è molto di più: ENOCK>>>>>>>>>ZELLETTA #prelemi -