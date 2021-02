L’Asl Caserta lancia una campagna per screening oncologici: “Sanità non è solo Covid” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – “La Sanità non è solo Covid, ma anche e soprattutto prevenzione: per questo a breve partirà una campagna di informazione per stimolare le persone a venire a sottoporsi agli screening oncologici, in particolare quelli al colon retto, al seno e all’utero, che tra il 2020 e l’inizio di quest’anno sono diminuiti di oltre la metà rispetto al 2019. Con gravi conseguenze sulla salute delle persone, che non si fanno lo screening per paura di prendere il Covid”. A parlare è il direttore sanitario delL’Asl di Caserta Marco De Fazio, reduce da numerose riunioni con specialisti oncologici e responsabili di ambulatori e distretti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Lanon è, ma anche e soprattutto prevenzione: per questo a breve partirà unadi informazione per stimolare le persone a venire a sottoporsi agli, in particolare quelli al colon retto, al seno e all’utero, che tra il 2020 e l’inizio di quest’anno sono diminuiti di oltre la metà rispetto al 2019. Con gravi conseguenze sulla salute delle persone, che non si fanno loper paura di prendere il”. A parlare è il direttore sanitario deldiMarco De Fazio, reduce da numerose riunioni con specialistie responsabili di ambulatori e distretti ...

