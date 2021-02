Ocean Viking, il focolaio si allarga: 49 positivi. Per i clandestini niente zone rosse (Di martedì 9 febbraio 2021) Augusta, 9 feb – Si innalza la conta dei positivi al tampone per il coronavirus a bordo della nave Ong Ocean Vikings attraccata ieri nel porto di Augusta con 422 clandestini a bordo: da un focolaio iniziale di otto persone si è ben presto passati a 49 contagiati. E il numero, fa sapere il personale medico che sta conducendo i test, è provvisorio. Per loro è già stato disposto il trasferimento sulla nave quarantena Rhapsody. Porti aperti, apertissimi, anche per gli immigrati i malati di Covid, quindi. Mentre gli italiani non possono spostarsi tra Regioni e vengono fatti oggetto di severe reprimende se si concedono un aperitivo o pranzano al ristorante. Il focolaio iniziale sulla Ocean Viking era di otto persone «Abbiamo 422 persone a bordo. Otto sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Augusta, 9 feb – Si innalza la conta deial tampone per il coronavirus a bordo della nave Ongs attraccata ieri nel porto di Augusta con 422a bordo: da uniniziale di otto persone si è ben presto passati a 49 contagiati. E il numero, fa sapere il personale medico che sta conducendo i test, è provvisorio. Per loro è già stato disposto il trasferimento sulla nave quarantena Rhapsody. Porti aperti, apertissimi, anche per gli immigrati i malati di Covid, quindi. Mentre gli italiani non possono spostarsi tra Regioni e vengono fatti oggetto di severe reprimende se si concedono un aperitivo o pranzano al ristorante. Iliniziale sullaera di otto persone «Abbiamo 422 persone a bordo. Otto sono ...

